Постріл на 4 км: прикордонники зі "Стугни" знищили ворожу БМП (відео)

Прикордонники Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили російську БМП-2. Ціль було вражено на Бахмутському напрямку з відстані близько 4 кілометрів.

Про це в неділю, 21 січня, повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

На опублікованих кадрах видно, як після прицілювання, ракета влучає точно у ворожу бойову машину піхоти.

Екіпаж БМП-2 складається із трьох осіб, машина здатна перевозити до 7 десантників.

Що таке "Стугна"

"Стугна" — український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро "Луч".

Також читайте Прикордонники з дрона знищили бліндаж і техніку росіян: момент потрапив на відео

Комплекс належить до другого покоління ПТРК — він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130-мм або 152-мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

Оператор може керувати комплексом дистанційно пультом, який виноситься на відстань до 50 м.

Нагадаємо, раніше прикордонники бригади “Сталевий Кордон” ефектно зменшили можливість російської окупаційної армії завдавати ударів по позиціях Сил оборони України на Харківському напрямку, знищивши ворожий склад боєприпасів.

Читайте також: