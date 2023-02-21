Повістка викладачу та вчителю: чи діє відстрочка, за яких умов

За яких умов педагогічні працівники мають право на відстрочку під час мобілізації, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як відомо, право на відстрочку під час мобілізації мають педагогічні працівники, За яких умов, прокоментувала юристка

Марія Звягінцева.

Серед тих, хто не підлягає призову під час воєнного стану відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»:

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Але є умови.

За яких умов надається відстрочка педагогічним кадрам

Робота в закладі освіти має бути основною (а не, скажімо, за сумісництвом)

Зайнятість повинна бути не меншою за 0,75 ставки.

Якщо діяльність працівника не відповідає цим критеріям, відстрочка не застосовується.

"Тобто вчитель, який працює на пів ставки, відстрочку саме через педагогічну діяльність не отримає, якщо, звісно, не має інших обставин, які надають на неї право".

Чи працює така відстрочка для технічного педагогічного персоналу

За словами Марії Звягінцевої "норма чітко визначає суб`єктів — це наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники різних освітніх закладів", отже, для технічного педагогічного персоналу така норма не передбачена.

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