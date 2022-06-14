Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети: відео

Ракети, імовірно "Калібр", були запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили Збройних сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Подія сталася у вівторок, 14 червня, у проміжку від 12:20 до 13:20.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Одну із ракет вдалося знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили збили три крилаті ракети Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря. Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряне командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України Повітряних Сил ЗС України. Слава Україні! Тримаймо стрій! #stoprussia #ArmUkraineNow Опубліковано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Вівторок, 14 червня 2022 р.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України. Водночас Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

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