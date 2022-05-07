Протягом доби окупанти 24 рази обстріляли житлові райони Луганщини - ОВА

Багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, продовжуються обстріли "Азоту".

Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів на Луганщині, протягом минулої доби вони 24 рази обстріляли житлові райони області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот". Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

За словами Гайдая, в області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів.

"По них росіяни і б’ють. Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять багатоповерхівок – в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню – це ознака "руського миру", - зазначив він.

Один будинок вдалося врятувати. Також там сталося займання на станції технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому.

На території Луганської та Донецької областей ЗСУ за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, росіяни влучили в одну з останніх АЗС на Луганщині і поцілили по "Азоту".

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