В течение суток оккупанты 24 раза обстреляли жилые районы Луганщины — ОВА

Много повреждений в Горной, Попаснянской громадах и Северодонецке, продолжаются обстрелы "Азота".
Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов в Луганской области, за прошедшие сутки они 24 раза обстреляли жилые районы области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
В частности, в Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промысловые площадки на наличие неразорванных снарядов. Вчера взрывоопасных предметов там не обнаружено.
По словам Гайдая, в области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но существуют случаи, когда не выехали десятки соседей.
"По ним россияне и бьют. Открывали огонь 24 раза, разрушили или повредили 36 домов, 11 домов они разрушили в Золотом, 10 – в Попасной, пять многоэтажек – в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды в день, четыре – в Рубежном. В Лисичанске два дома не подлежат никому восстановлению – это признак "русского мира", — отметил он.
Один дом удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация по разрушениям жилого фонда в Горном и Ореховом.
На территории Луганской и Донецкой областей ВСУ за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.
Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Напомним, россияне попали в одну из последних АЗС в Луганской области и попали по "Азоту".
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