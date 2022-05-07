В течение суток оккупанты 24 раза обстреляли жилые районы Луганщины — ОВА

Много повреждений в Горной, Попаснянской громадах и Северодонецке, продолжаются обстрелы "Азота".

Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов в Луганской области, за прошедшие сутки они 24 раза обстреляли жилые районы области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В частности, в Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промысловые площадки на наличие неразорванных снарядов. Вчера взрывоопасных предметов там не обнаружено.

По словам Гайдая, в области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но существуют случаи, когда не выехали десятки соседей.

"По ним россияне и бьют. Открывали огонь 24 раза, разрушили или повредили 36 домов, 11 домов они разрушили в Золотом, 10 – в Попасной, пять многоэтажек – в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды в день, четыре – в Рубежном. В Лисичанске два дома не подлежат никому восстановлению – это признак "русского мира", — отметил он.

Один дом удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация по разрушениям жилого фонда в Горном и Ореховом.

На территории Луганской и Донецкой областей ВСУ за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, россияне попали в одну из последних АЗС в Луганской области и попали по "Азоту".

Читайте также: