Протягом доби росіяни вбили на Донеччині чотирьох мирних мешканців

Лише протягом минулої доби, 30 вересня, військові РФ вбили чотирьох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 913 особа.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули два мешканці у Максимільянівці, один - у Бахмуті та один - у Святогірську. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, шість людей зазнали поранень. Найбільше постраждалих - у Бахмуті - троє мешканців. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2294 людину.

Нагадаємо, розпочалась 220 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Зайцевого та Соледара, уражено опорний пункт і склади ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 жовтня.

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