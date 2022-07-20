Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців

Лише протягом минулої доби, 19 липня, росіяни вбили п'ять мирних жителів у регіоні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що загинуло двоє осіб у Краснопіллі, один - у Краматорську, один - у Соледарі та один - в Авдіївці. Керівник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також внаслідок атак росіян 16 людей отримали поранення. Найбільше - п'ятеро - у Краснопііллі, а також четверо - у Бахмуті.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, у ніч проти 20 липня російські війська обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів. За попередньою інформацією, двоє людей загинули, дев’ятеро мирних мешканців отримали поранення.

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