Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.
Лише протягом минулої доби, 30 липня, росіяни вбили трьох мешканців регіону.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули в Різниківці та один загиблий у Майдані. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Крім того, вісім мешканців Донеччини отримали поранення людей отримали поранення. Зокрема, по двоє у Мар'янці та Новожеланному.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 31 липня двічі накрили Нікопольський район "Градами". Вранці неділі ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. У Криворізькому районі загарбники поцілили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.
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