Протягом ночі окупанти обстрілювали Рубіжне: є загиблі

За добу в регіоні пошкоджено понад 30 будинків.

Протягом ночі російська армія не припиняла обстрілювати Рубіжне у Донецькій області: є загиблі.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілів окупантів є двоє загиблих. Втім, жертв може бути більше.

"Палає повсюди, і в деяких місцях, через нестихаючі обстріли, рятувальники почали розбирати завали пізніше. Росіяни не припиняють спроб окупувати місто – йдуть на все, вбиваючи мирних громадян", - наголосив очільник Луганської області.

Гайдай наголосив, що в регіоні не вистачає пожежних машин, отже одночасно фіксують велику кількість займань. Лише протягом минулої доби в області сталася 21 пожежа у житлових будинках. До слова, у ніч проти 25 березня після розірвання снарядів полум’ям охопило три житлові будинки в центрі Рубіжного.

"Вони намагаються встигнути всюди, скоріше розібрати завали, дістати людей, але дуже часто росіяни вогонь не припиняють годинами", - повідомив Гайдай.

До слова, протягом минулої доби в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, а восьмеро поранені. Врятовано 18 жителів області. Пошкоджено 32 об’єкти: сім багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

Як повідомлялося, на Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

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