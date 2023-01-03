Протягом зими побачимо контрнаступ ЗСУ: військовий експерт озвучив прогноз

Павло Нарожний зазначає, що наразі тепла погода не сприяє пересуванню ні української, ні російської військової техніки. І подальша ситуація на фронті залежить насамперед від погодних умов.

Ворог продовжує тиск на Бахмутському напрямку, але він вже не такий сильний як був два-три тижні тому. Однак загарбники й далі проводять мобілізацію як у Росії, так і на окупованих територіях.

Тож певну кількість вояків країна-агресорка може назбирати.

Про це "24 каналу" розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Протягом зими побачимо контрнаступ ЗСУ"

На думку військового експерта, це російське командування може назбирати близько 100-130 мобілізованих, які почали навчання ще у вересні. Росія взимку може кинути їх на фронт як під Бахмут, так і на Кремінну, щоб спробувати відбити місто.

Також читайте Жданов розповів, чи очікувати від ЗСУ нових ударів вглиб Росії

"Але протягом зими ми ще побачимо український контрнаступ", -– зазначив він.

Нарожний додав, що наразі тепла погода не сприяє пересуванню ні української, ні російської військової техніки. І подальша ситуація на фронті залежить насамперед від погодних умов.

"Тримаємося та готуємося, що можливо ці 100 – 150 тисяч ще підійдуть на Бахмутський або інший напрямок. Готуємося їх відбивати", – підкреслив військовий експерт.

Від атак у Бахмуті до оборони Лисичанська: що очікує окупантів

Нарожний наголосив, що питання логістики є вкрай важливим у війні. До того ж варто розуміти, що військова техніка окупантів, що займається перевезенням є доволі важкою та не може швидко пересуватися. Це робить її легкою мішенню для артилерії.

"Це означає, що тим, хто перебуває у Кремінній і далі по ланцюжку – Сєвєродонецьк і Лисичанськ – буде дуже важко тримати оборону. Питання часу, коли вони виснажать усі припаси, які мають, і їм треба буде якось їх постачати", – сказав військовий експерт.

На його думку, напруга навколо Бахмута упродовж наступних двох-трьох місяців почне "здуватися", а потім перейде на Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Кремінну. Росіянам доведеться не атакувати в Бахмуті, а оборонятися в Лисичанську.

Чого очікувати на півдні

Останнім часом на півдні України частішають удари ЗСУ по об'єктах російських окупантів. На думку військового оглядача Дениса Поповича, це схоже на підготовку українських захисників до наступу. Адже подібний розвиток подій ми спостерігали перед звільненням Херсона, коли ЗСУ завдавали ударів по об'єктах загарбників.

Наразі концентрація подібних зусиль відбувається на лівому березі Херсонської та Запорізької області. Зокрема, часто "звучить" Бердянськ, Токмак та Мелітополь. Так, об'єкти окупантів у цих містах постійно зазнають ракетних ударів з боку української армії.

"Якщо порівняти з Херсонською областю, то цілком можливо, що це і є підготовка до можливих наступальних дій", – зауважив військовий оглядач.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удари по військових об'єктах на території Росії триватимуть, також вони завдаватимуться далі вглиб країни-агресорки.

Читайте також: