"Путін може підписати капітуляцію": Данілов описав два варіанти закінчення війни

"Путін може підписати капітуляцію": Данілов описав два варіанти закінчення війни

Секретар РНБО Олексій Данілов бачить два варіанти закінчення війни в Україні – воєнний та політичний. Щодо другого, то його може реалізувати президент Росії Володимир Путін, підписавши капітуляцію.

З військового погляду, закінчення війни залежить від української армії.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я не прихильник того, щоб називати якусь дату закінчення війни. Щобільше, я кажу, що це буде складний бій, це складна війна і розраховувати, що все закінчиться завтра-післязавтра ми не можемо", – пояснив секретар РНБО.

Щодо завершення війни політичним шляхом, то це, за словами Данілова, залежить тільки від Путіна.

"Він може війну закінчити в будь-який момент, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових, щоб наше військо не відправляло їх у поліетиленових чорних пакетах їхнім рідним та близьким", – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, за прогнозами радника керівника офісу президента Олексій Арестовича, у другій половині червня-на початку липня очікуються запеклі бої – тоді українська армія піде в наступ.

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