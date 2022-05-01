Путін перебував за крок від оголошення повномасштабної війни Україні — The Sun

Путін перебував за крок від оголошення повномасштабної війни Україні — The Sun

Президент Росії Володимир Путін минулої ночі був за крок від оголошення повномасштабної війни Україні, яка дозволить мобілізувати додаткові сили для посилення військ.

Путін перебуває під тиском з боку генералів, що вимагають розв'язати повномасштабну війну, і зростають побоювання, що він відповість новою жорстокістю.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

За даними журналістів, Путін планує відкрити використати термін "війна" замість "спеціальної військової операції". Через це мирне населення страждатиме ще більше, яке й так перебуває під невиборчими бомбардуваннями.

Джерела видання стверджують, що на параді 9 травня російський президент оголосить мобілізацію по всій Росії. Причина — опір українських сил оборони. Нинішня хвиля агресії, яку акцентують на Донбасі, показує, що попри бомбардування, суттєвого прогресу військ РФ не має.

Вказують, що вище керівництво РФ лютує від поразки під Києвом. У цьому звинувачують президента Путіна, який, за чутками, хворий. Військове керівництво хоче отримати дозвіл на удари по інших об'єктах в Україні, включаючи урядові будинки.

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Раніше стало відомо, що після провалу російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту.

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