Путін становить небезпеку для людства: в Міноборони Іспанії пояснили наміри диктатора

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прокоментувала виступ очільника Кремля Володимира Путіна перед Федеральними зборами. Вона впевнена, що Путін становить небезпеку для людства, тому що хоче продовжувати війну.

Про це йшлося в інтерв'ю Роблес виданню La Vanguardia.

"Він підкреслив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Абсолютно погрозливі його висловлювання про те, що "війна не закінчиться" і що Росія непереможна, свідчать про те, що він становить небезпеку для людства", - наголосила Роблес.

За її словами, саме очільник Кремля є першою людиною, яка має вирішити, що збирається вести переговори, однак цього не станеться, тому що він збирається продовжувати війну до кінця.

"Ми всі хочемо припинення вогню, але російський президент дуже чітко дав зрозуміти, без жодних сумнівів, що він хоче продовжувати цю війну. Ціною цього є життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені йти на смерть за справу, яку вони не розуміють і не усвідомлюють, бо вона не є ані справедливою, ані легітимною", - додала міністерка.

Нагадаємо, західні експерти впевнені, що російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від влади до кінця життя, тому, ймовірно, помре на посаді або від старості.

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