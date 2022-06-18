Ракетна атака росіян по Дніпропетровщині: зросла кількість постраждалих

Внаслідок ракетних ударів РФ по Новомосковському району Дніпропетровської області кількість постраждалих зросла до 11 осіб.

За попередніми даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, один з 11 потерпілих перебуває у важкому стані.

Про це керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - йдеться у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, ввечері у суботу, 18 червня, російські війська завдали ударів по Новомосковському району, що на Дніпропетровщині. Три ракети зруйнували нафтобазу, після чого виникла масштабна пожежа.

Поховання для рашистів: українці залишаються людьми навіть з ворогами

Читайте також: