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Ракетна атака росіян по Дніпропетровщині: зросла кількість постраждалих

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Ракетна атака росіян по Дніпропетровщині: зросла кількість постраждалих

Фото: Associated Press

Внаслідок ракетних ударів РФ по Новомосковському району Дніпропетровської області кількість постраждалих зросла до 11 осіб.

За попередніми даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, один з 11 потерпілих перебуває у важкому стані.

Про це керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - йдеться у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, ввечері у суботу, 18 червня, російські війська завдали ударів по Новомосковському району, що на Дніпропетровщині. Три ракети зруйнували нафтобазу, після чого виникла масштабна пожежа. 

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