Ракетна атака росіян по Дніпропетровщині: зросла кількість постраждалих

Внаслідок ракетних ударів РФ по Новомосковському району Дніпропетровської області кількість постраждалих зросла до 11 осіб.
За попередніми даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, один з 11 потерпілих перебуває у важкому стані.
Про це керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.
"Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - йдеться у повідомленні посадовця.
Нагадаємо, ввечері у суботу, 18 червня, російські війська завдали ударів по Новомосковському району, що на Дніпропетровщині. Три ракети зруйнували нафтобазу, після чого виникла масштабна пожежа.
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