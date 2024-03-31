Ракетний удар по Харківщині: бригадний генерал юстиції повідомив про наслідки

Загроза повторних ударів залишається як для Харкова, так і області.

Вдень 31 березня російська армія завдала ракетного удару по селу у Зміївському району на Харківщині. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

"Перебувайте в укритті. Загроза повторних ударів залишається для міста та області", - закликав Мельник.

Раніше, 28 березня, на Харківщині внаслідок російського обстрілу села Моначинівки Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка.

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