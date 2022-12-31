Резніков написав листа до Санти: що попросив міністр оборони (відео)

У ролику, знятому в кабінеті очільника оборонного відомства, акцентували увагу на макеті бойового літака, що стояв у нього на столі.

У суботу, 31 грудня, Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому очільник відомства Олексій Резніков пише листа Санта-Клаусу з надією отримати більше "важливих подарунків" для України у наступному році для протистояння російській агресії.

Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі Міноборони.

Міністр оборони у своєму святковому листі до Санти наголосив, що "подарунки" у вигляді сучасного західного озброєння будуть дуже доречними та своєчасними.

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“Я маю надію, що ми знову отримаємо від тебе більше важливих подарунків. Я навіть не писатиму наш вішліст - ти дуже добре знаєш чого ми передовсім потребуємо. Я не прошу це для себе, але заради українських дітей, щоби в наступному році вони могли відсвяткувати Різдво і Новий рік у спосіб задуманий тобою”, - озвучили прохання Резнікова до Санти в коментарі до відео.

У ролику було використано кадри із сучасним західним озброєнням. Особливий акцент зроблено на макеті бойового літака, що стояв на столі міністра оборони.

Нагадаємо, 31 грудня секретар РНБО України Олексій Данілов натякнув, що у прийдешньому 2023 році остерігатися атаки з повітря доведеться також жителям російської столиці Москви.

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