Ринок у Костянтинівці обстріляли ракетами С-300 (відео)

Є загиблі та поранені.

Росіяни 6 вересня завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Зокрема, ракетами С-300 обстріляли ринок, де зазвичай багато людей.

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Про загиблих внаслідок удару повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На місці трагедії загинуло 16 людей, серед яких є дитина. Також 20 людей поранено.

У мережі вже публікують відео з місця "прильоту".

Обстріл Костянтинівки Фото: "Типичная Константиновка"

В останні дні Костянтинівка Донецької області перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто перебуває у так званому "відносному тилу".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний обстріл Костянтинівки. Він зазначив, що кількість загиблих може зрости. На місці події працюють екстрені служби.

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