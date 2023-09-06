Рынок в Константиновке обстреляли ракетами С-300 (видео)

Есть погибшие и раненые.

Россияне 6 сентября нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В частности, ракетами С-300 обстреляли рынок, где обычно много людей.

Об этом сообщают "Новини Донбасу".

О погибших в результате удара сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На месте трагедии погибли 16 человек, среди которых есть ребенок. Также 20 человек ранены.

В сети уже публикуют видео с места прилета.

Обстрел Константиновки Фото: "Типичная Константиновка"

В последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город находится в так называемом "относительном тылу".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные обстрелы Константиновки. Он отметил, что количество погибших может возрасти. На месте происшествия работают экстренные службы.

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