Рынок в Константиновке обстреляли ракетами С-300 (видео)

Есть погибшие и раненые.
Россияне 6 сентября нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В частности, ракетами С-300 обстреляли рынок, где обычно много людей.
Об этом сообщают "Новини Донбасу".
О погибших в результате удара сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
На месте трагедии погибли 16 человек, среди которых есть ребенок. Также 20 человек ранены.
В сети уже публикуют видео с места прилета.
В последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город находится в так называемом "относительном тылу".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные обстрелы Константиновки. Он отметил, что количество погибших может возрасти. На месте происшествия работают экстренные службы.
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