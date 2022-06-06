Росія може влаштувати провокацію на території Європи - РНБО

Росія може влаштувати провокацію на території Європи - РНБО

Російські пропагандисти дискредитують керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї.

Пропаганда Кремля продовжує поширювати фейки про війну в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату рашистам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ЦПД також вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням зброї, переданої Україні.

"Влаштований Росією теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї і "козирем" ручної пропаганди Кремля", - наголошує ЦПД.

Нагадаємо, пропагандисти РФ використали авторський матеріал журналіста Ларі Еліота для просування наративу про те, що Росія начебто "виграє в економічній війні, розв’язаній Заходом".

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