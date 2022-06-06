Росія може влаштувати провокацію на території Європи - РНБО

Російські пропагандисти дискредитують керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї.
Пропаганда Кремля продовжує поширювати фейки про війну в Україні.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату рашистам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі", - йдеться у повідомленні.
Аналітики ЦПД також вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням зброї, переданої Україні.
"Влаштований Росією теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї і "козирем" ручної пропаганди Кремля", - наголошує ЦПД.
Нагадаємо, пропагандисти РФ використали авторський матеріал журналіста Ларі Еліота для просування наративу про те, що Росія начебто "виграє в економічній війні, розв’язаній Заходом".
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