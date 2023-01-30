Росія не припиняла реванш: Зеленський - про повторний наступ окупантів

За словами президента, запит до партнерів щодо посилення підтримки саме пов’язаний із діями РФ. Та дуже важливо, щоб підтримка іноземних партнерів не затримувалась.

Реванш Росії на Донбасі не зупинявся. І він посилюється там постійно, посилюється щоденно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість нового наступу російських окупантів найближчим часом.

"Реванш, він зрозумілий. Скажу відверто, ми вже вважаємо, що на Донбасі реванш не зупинявся. І він посилюється там постійно, посилюється щоденно. Щоденно у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості вагнерівців", – сказав президент під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі.

За словами Зеленського, запит до партнерів щодо посилення підтримки саме пов’язаний із діями РФ. Та дуже важливо, щоб підтримка іноземних партнерів не затримувалась.

Президент також наголосив, що вся інформація, яка надходить від розвідки, одразу передається партнерам, бо РФ просто прагне реваншу.

Водночас Володимир Зеленський висловив упевненість, що РФ не вдасться захопити Україну, яка поступово готує свій контрнаступ.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що новий імовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, але точна дата невідома, адже залежить від динаміки на фронті. Загрозливими є Донецький, Луганський і Запорізький напрямки.

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