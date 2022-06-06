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Росія обстріляла ще один газопровід у Харківській області: подробиці

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Росія обстріляла ще один газопровід у Харківській області: подробиці

Фото: УНІАН

Російські окупанти у Харківській області обстріляли ще один газопровід.

Через російський обстріл без газопостачання залишилось 7,6 тис. родин у 5 населених пунктах. 

Про це повідомили у Харківській ОВА. 

Зазначається, що Росія обстріляла газопровід у Дергачівській громаді на Харківщині. Через це немає газопостачання 5 населених пунктах: місто Дергачі, селище Мала Данилівка, село Караван, село Лужок, село Чайковка.

"Фахівці АТ "Харківгаз" намагатимуться розпочати пуск газу в населені пункти вже завтра, 7 червня", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Чугуївському районі на Харківщині окупанти обстріляли пошкоджений газопровід.

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