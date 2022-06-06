Росія обстріляла ще один газопровід у Харківській області: подробиці

Російські окупанти у Харківській області обстріляли ще один газопровід.
Через російський обстріл без газопостачання залишилось 7,6 тис. родин у 5 населених пунктах.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Зазначається, що Росія обстріляла газопровід у Дергачівській громаді на Харківщині. Через це немає газопостачання 5 населених пунктах: місто Дергачі, селище Мала Данилівка, село Караван, село Лужок, село Чайковка.
"Фахівці АТ "Харківгаз" намагатимуться розпочати пуск газу в населені пункти вже завтра, 7 червня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чугуївському районі на Харківщині окупанти обстріляли пошкоджений газопровід.
Читайте також:
- Жахливий сморід і мухи: в Маріуполі від спеки містом поширюється "запах смерті" (відео)
- Окупанти хаотично гатили по житлових будинках в Миколаєві: є загиблий та поранені мирні мешканці
- Забирають до армії навіть інвалідів: мати окупанта з РФ побідкалась на втрати в Україні