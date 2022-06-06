Рецепт пирога з аґрусом

Літо — час пирогів із фруктами та ягодами.

Цей пиріг дуже простий у приготуванні, але він чудово підкреслить кислуватий присмак аґрусу і надасть особливої чарівності літньому чаюванню.

Складники:

вершкове масло — 40 г

готове листкове тісто — приблизно 300-350 г

аґрус — 600 г

цукрова пудра — 5 столових ложок і ще трохи пудри для посипання

кукурудзяне борошно — 1 скл.

яйце — 1

гвоздика

Приготування

Розігрійте духовку до 170 °С

Злегка змастіть форму для пирога вершковим маслом.

Розкатайте дві третини тіста настільки, щоб вистачило повністю закрити форму і трохи загнути краї із зовнішнього боку.

Поставте до холодильника і охолоджуйте не менше 20 хвилин.

Розкатайте третину тіста, що залишилася, щоб зробити кришку для пирога, і теж охолодіть.

Добре вимішайте аґрус, цукрову пудру, кукурудзяне борошно та гвоздику в мисці до стану липкості.

Дістаньте застелену тістом форму з холодильника і наповніть аґрусовою сумішшю,

Змастіть надлишки тіста невеликою кількістю збитого яйця.

Дістаньте тісто для верхньої частини пирога з холодильника, накрийте нею форму, з'єднавши краї тіста.

Змастіть пиріг збитим яйцем, потім проткніть верхню частину вилкою у кількох місцях.

Рясно і рівномірно посипте пиріг цукровою пудрою.

Зробіть 3-4 надрізи в центрі верхньої частини пирога для виходу пари від начинки.

Випікайте пиріг близько 45-50 хвилин, або поки тісто не підрум'яниться.

Вийміть із духовки і залиште теплим у формі, поки він не охолоне, перш ніж виймати.

Подавайте з густими холодними вершками чи морозивом.

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