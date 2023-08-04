Росія стягує професійні резерви на південь та схід України - Маляр

Росія підтягує професійні резерви на півдні та сході України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 4 серпня.

"Наші війська на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і перейшли на таку проміжну (лінію - ред.). Там вони зараз cтикаються з тим, що ворог на основних чи ключових для них панівних висотах фактично створив бетонні інженерні укріплення... І на півдні, і на сході ворог підтягує свої резерви. В основному підтягують зараз професійні підрозділи. Тобто ми фіксуємо і на сході, і на півдні десантно-штурмові загони їхні, які кинуті в бій і там, і там", - розповіла вона.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ще резервів має Росія для продовження війни.

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