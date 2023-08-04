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Скільки ще резервів має Росія для продовження війни - відповідь ГУР

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Скільки ще резервів має Росія для продовження війни - відповідь ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов / Фото: Укрінформ

Процес системної кризи у РФ – незворотній і є лише питанням часу, зазначив Андрій Юсов.

Кремль покриває падіння бюджетних доходів з резервних фондів, які Росія активно наповнювала валютою та золотом перед повномасштабним вторгненням в Україну. Їхній обсяг оцінюється у понад $150 мільярдів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу".

"Власне, саме із цих запасів Росія фінансує війну: утримує армію, виготовляє та закуповує зброю", - зазначив Юсов.

За даними української розвідки, ресурси РФ не безмежні, а війна - це дуже дорого. У зв'язку з цим, процес системної кризи в РФ незворотній і є лише питанням часу.

Зазначається, що крім резервів, Росія отримує доходи від експорту нафти. На початку року РФ експортувала 8,3 млн барелів нафти на добу - найвищий рівень з квітня 2020-го, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Найбільшими покупцями виявились:

  • Китай (43% російського експорту сирої нафти);
  • Індія (36%);
  • ЄС (8%);
  • Туреччина (3%).

Однак після встановлення верхньої межі цін для закупівель російської нафти, доходи від цієї галузі за чотири місяці поточного року скоротилися на 52% порівняно з січнем - квітнем 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Росія за рік наростила приховані резерви за кордоном на 80 млрд доларів.

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Дата публікації
Перегляди
3118
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