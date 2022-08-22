Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині (фото)

За попередньою інформацією, поранено чотири місцевих мешканця, двоє госпіталізовані.

У ніч проти 22 серпня російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Ворог випустив ракети по Синельниковському району, по Криворізькому вдарив з "Ураганів", а по Нікополю поцілив з "Градів" та ствольної артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, Нікополь Росія обстріляла з "Градів" та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. У результаті поранені четверо літніх місцевих мешканці, двоє з них госпіталізовані.

У місті два будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Виведена з ладу лінія електропередачі. До двох тисяч людей залишились без світла

У Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.

По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російські окупанти намагаються просунутися на Донеччині. Минулої доби вони спробували наступати на Запорізькому напрямку.

Над Дніпропетровщиною влучними пострілами збили чотири російські ракети

Читайте також: