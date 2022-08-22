Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині (фото)

За попередньою інформацією, поранено чотири місцевих мешканця, двоє госпіталізовані.
У ніч проти 22 серпня російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Ворог випустив ракети по Синельниковському району, по Криворізькому вдарив з "Ураганів", а по Нікополю поцілив з "Градів" та ствольної артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Так, Нікополь Росія обстріляла з "Градів" та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. У результаті поранені четверо літніх місцевих мешканці, двоє з них госпіталізовані.
У місті два будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Виведена з ладу лінія електропередачі. До двох тисяч людей залишились без світла
У Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.
По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.
Нагадаємо, російські окупанти намагаються просунутися на Донеччині. Минулої доби вони спробували наступати на Запорізькому напрямку.
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