Росія вдарила ракетами по інфраструктурі Одеської області - Генштаб

Росія завдала по області чергового ракетного удару. Атака припала на інфраструктурний об'єкт у районі населеного пункту Миколаївка.

Про це повідомили 5 серпня у ранковому зведенні Генштабу.

"Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 163 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Авдіївському напрямку тривають бої, на Бахмутському - росіяни без успіху вели штурмові дії. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 5 серпня - у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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