Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила ракетами по інфраструктурі Одеської області - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
618
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила ракетами по інфраструктурі Одеської області - Генштаб

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Армія агресорки Російської Федерації не припиняє атакувати Одеську область. 

Росія завдала по області чергового ракетного удару. Атака припала на інфраструктурний об'єкт у районі населеного пункту Миколаївка.

Про це повідомили 5 серпня у ранковому зведенні Генштабу. 

"Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, розпочалася 163 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Авдіївському напрямку тривають бої, на Бахмутському - росіяни без успіху вели штурмові дії. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 5 серпня - у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також:

Втрати ворога на 4 серпня: мінус 150 окупантів за добу

Втрати ворога на 4 серпня: мінус 150 окупантів за добу
Наступна публікація