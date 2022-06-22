Росія випустила ракету по одному з районів Одещини - голова ОВА

Росія випустила ракету по одному з районів Одещини - голова ОВА

Російські військові знову намагалися завдати ракетного удару по одному з районів Одещині, та, на щастя, ворожу ціль збили.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, впродовж 22 червня російські війська також випускали ракети по Миколаївській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Про це Марченко розповів у вечірньому відеозверненні у середу, 22 червня.

"Ворог намагася завдати ракетног удару по одному з районів Одеської області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони. Крім Одеської області, ворог завдав ракетних ударів по Миколаївській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Постраждало багато людей, зруйновано чимало об'єктів інфраструктури", - сказав він.

Раніше писали, чому російські окупанти нещадно обстрілюють місто та селища Харківської області. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, це відволікаючий маневр, щоб відтягнути частину українських сил зі східного напрямку, а також, щоб створити ілюзію головного удару, що вони переносять свої сили на Харківський напрямок з метою захопити місто.

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