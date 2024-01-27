Росіян щодня готують до війни проти Європи — німецькі експерти попередили про загрозу

Професор Університету Кельна Томас Еґер вважає, що громадян Росії щодня готують до війни проти Європи.

Про це він розповів в інтерв'ю BILD.

Томас Еґер також пояснив, чому все більше європейських політиків відкрито говорять про можливість військового конфлікту з Росією у найближчому майбутньому.

"Російське суспільство щодня через телевізор готують до війни проти європейських держав. Це дійшло ще не до всіх (у Європі - ред.), тож цю тему треба порушувати публічно… Мета цих вказівок на війну, що насувається, – спонукати осіб, які приймають рішення, нарешті вжити заходів. Тому що слабкість Збройних сил країн ЄС – це запрошення Росії зайнятися політико-військовим шантажем", - зазначив він.

Професор також підкреслив, що тільки добре озброєні армії можуть стати стримуючим чинником потенційних агресорів. А Росія – не потенційний агресор, а реальний.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер (Олаф Шольц - ред.) каже, що треба розпочати виробництво боєприпасів. Це могло і мало бути вирішено два роки тому", - наголосив Томас Еґер.

Такої ж думки дотримується військовий експерт та професор Університету бундесверу у Мюнхені Карло Масала.

"Багато відповідальних осіб усвідомлюють небезпеку, яка може виникнути у разі перемоги Росії у війні проти України. Ми говоримо про конкретну загрозу війни, бо розуміємо, що якщо Україні не буде поставлено боєприпасів, то може виникнути ситуація, за якої вона зазнає великих втрат, зокрема територіальних… Тому що було б серйозною стратегічною помилкою припинити підтримку та дозволити росіянам частково окупувати Україну", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, Росія глушить GPS, НАТО мобілізує військо – що відомо про загрозу війни Москви з Альянсом.

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