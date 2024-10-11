Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині: куди далі підуть окупанти

Російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг "успіху" в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що російські війська нещодавно досягли певного успіху на основному українському виступі в Курській області. Згідно з геолокаційними знімками від 7 жовтня, росіяни мають незначне просування у східній частині Обухівки, розташованій на південний схід від Коренево.

Російські війська 9 та 10 жовтня продовжували наступальні операції в районі Вовчанська та Тихого, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Геолокаційні знімки, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Лугової в північній частині Петропавлівки (східніше Куп'янська) та на південний захід від Котлярівки (південний схід від Куп'янська).

Російські джерела значною мірою заперечили недавні повідомлення про просування російських військ у напрямку Сіверська на тлі триваючих наступальних операцій РФ в цьому регіоні 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували три населені пункти в Донецькій області в районі Мирнограда. У DeepState заявили, що Миколаївка є останнім населеним пунктом перед Мирноградом.

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