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Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині: що відомо

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Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині: що відомо

Фото: Associated Press

На місці атаки виникла маштабна пожежа.

У середу, 12 жовтня, армія Російської Федерації вкотре обстріляла Дніпропетровщину. Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення", - наголосив він.

Внаслідок ворожої атаки на об'єкт інфраструктурі виникла сильна пожежа. Крім того, руйнування. Наразі рятувальники приборкують полум’я. Після ліквідації займанн енергетики спробують відновити обладнання. 

"Економимо електрику вдома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо", - наголосив голова ОВА. 

Нагадаємо,армія РФ 11 жовтня завдала ракетного удару по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Багато населених пунктів залишилися без світла.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
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