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Росіяни вдарили по Куп'янську: є загиблий

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни вдарили по Куп'янську: є загиблий

Окупанти завдали удару по Куп'янську. Фото - Олег Синєгубов

Окупанти знову атакували Харківщину.

Окупаційні війська у вівторок, 29 серпня, завдали ракетного удару по Куп'янську у Харківській області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один - поранений.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загинув цивільний 45-річний чоловік.

"Пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем", - розповів Синєгубов.

Також у результаті атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння.

"Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік. Від госпіталізації постраждалий відмовився", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали удару по Куп'янську. Фото - Олег Синєгубов / ©
Окупанти завдали удару по Куп'янську. Фото - Олег Синєгубов

Раніше внаслідок ракетного удару по місту загинули 28-річна жінка та 70-річний чоловік.

Додамо, що обов’язкову евакуацію з 53 населених пунктів Куп’янського району оголосили на Харківщині. Села і містечка щодня піддаються нещадним обстрілам, однак мешканці не погоджуються виїжджати. 

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Дата публікації
Перегляди
453
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