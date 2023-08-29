У Кремлі визначилися, чи прийде Путін на похорон Пригожина

Невідомо, де і коли поховають ватажка "вагнерівців".
Російський президент-диктатор Володимир Путін не буде присутнім на похороні ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
Про це російським засобам масової пропаганди повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.
З його слів, Кремль не має конкретної інформації щодо похорону головного "вагнерівця".
Слід зауважити, що наразі інформації про церемонію прощання з Пригожиним мало. За даними російських ЗМП, його похоронять у Санкт-Петербурзі на Серафимівському цвинтарі. Ввечері 28 серпня перед центральними воротами кладовища встановили рамки металодетектора. "Фонтанка" вважає, що там ховатимуть загиблих в авіакатастрофі. Втім, кого саме - невідомо. Повідомляється, що 29 серпня ховатимуть п’ятьох із десяти загиблих.
Як повідомлялося, раніше у Кремлі зробили неочікувану заяву щодо похорон ватажка "Вагнера". За словами Пєскова, вони поки не знають, у якому форматі відбудеться похорон, бо це рішення залежить від його родичів.