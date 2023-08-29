В Кремле определились, придет ли Путин на похороны Пригожина

Неизвестно, где и когда похоронят предводителя "вагнеровцев".

Российский президент-диктатор Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом российским средствам массовой пропаганды сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у Кремля нет конкретной информации о похоронах главного "вагнеровца".

Следует отметить, что информации о церемонии прощания с Пригожиным мало. По данным российских ОМП, его похоронят в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Вечером 28 августа перед центральными воротами кладбища установили рамки металлодетектора. "Фонтанка" считает, что там будут хоронить погибших в авиакатастрофе. Впрочем, кого именно – неизвестно. Сообщается, что 29 августа будут хоронить пятерых из десяти погибших.

Как сообщалось, ранее в Кремле сделали неожиданное заявление о похоронах предводителя "Вагнера". По словам Пескова, они пока не знают, в каком формате пройдут похороны, потому что это решение зависит от его родственников.

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