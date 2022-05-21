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Росіяни поцілили ракетами в об’єкт військової інфраструктури у Рівненській області

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Росіяни поцілили ракетами в об’єкт військової інфраструктури у Рівненській області

Фото: Getty Images

У суботу, 21 травня, військові Російської Федерації завдали ракетного удару по Рівненщині.

Окупанти держави-терористки поцілили в об’єкт військової інфраструктури.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. 

"Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби", - заявив очільник ОВА.

До слова, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 10:58. Про її відбій сповістили за годину - о 11:58. 

Слід зауважити, що сьогодні, 21 травня, російські окупанти обстріляли ракетами Вінницьку область. Українські захисники збили біля містечка Немірів Вінницького району російську ракету. Спрацювала протиповітряна оборона.  

Нагадаємо, розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини, планує форсувати Сіверський Донець. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.

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