Україну сьогодні обороняє 700 тисяч солдат - Зеленський

Президент України наголосив, що вся ця кількість людей і техніки розкидані по всій території країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну у війні проти Російської Федерації захищають 700 тисяч військових ЗСУ.

Про це він сказав 21 травня під час інтерв'ю, яке вийшло в ефірі національного телемарафону.

"Тобто на сьогодні ми розуміємо, що сьогодні – це 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють, щоб захищати таку територію. Але, тим не менш, це в момент війни. Це те, що сталось", - заявив він.

За його словами, військові і аналітики завжди говорили, якщо це буде повномасштабне вторгнення, чому в принципі Україна не готова до повномасштабної війни з Російською Федерацією.

"Тому що ми в 28 разів менше по території, хоча при цьому країна велика. І коли на тебе наступає велика армія, ти не можеш зосередити сили навколо, наприклад, Києва. Тобі треба дивитись і забезпечити і ППО, скільки б його не було, танки, техніка, БМП тощо. І найголовніше військові. Професійні кадри, які сильно відрізняються від ТРО, ми їм вдячні, але і вони це розуміють", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що вся ця кількість людей і техніки розкидана по всій території України.

Нагадаємо, Зеленський розповів про головний курс для України.

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