Украину сегодня обороняет 700 тысяч солдат — Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что все это количество людей и техники разбросаны по всей территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину в войне против Российской Федерации защищают 700 тысяч военных ВСУ.

Об этом он сказал 21 мая в ходе интервью, которое вышло в эфире национального телемарафона.

"То есть на сегодняшний день мы понимаем, что сегодня – это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют, чтобы защищать такую территорию. Но, тем не менее, это в момент войны. Это то, что произошло", — заявил он.

По его словам, военные и аналитики всегда говорили, если это будет полномасштабное вторжение, почему Украина в принципе не готова к полномасштабной войне с Российской Федерацией.

"Потому что мы в 28 раз меньше по территории, хотя при этом страна большая. И когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы вокруг, например, Киева. Тебе нужно смотреть и обеспечить и ПВО, сколько бы его ни было, танки, техника, БМП и др. И самое главное военные. Профессиональные кадры, сильно отличающиеся от ТРО, мы им благодарны, но и они это понимают", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все это количество людей и техники разбросано по всей территории Украины.

Напомним, Зеленский рассказал о главном курсе Украины.

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