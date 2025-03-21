Росіяни випустили по Україні понад 200 "Шахедів": які області найбільше постраждали

У ніч проти 21 березня 2025 року росіяни влаштували потужну повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 214 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ , Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 114 "Shahed" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

"81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що під ворожим ударом перебували Одеса та Запорізька область.

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