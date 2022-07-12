Росіяни за добу обстріляли 16 населених пунктів на Харківщині - Генштаб

Окупанти 12 липня вчергове обстріляли Харків, а також 15 інших населених пунктів у області.

Крім того, загарбники безуспішно намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки, однак знову накивали п’ятами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів. Окупанти намагалися відтіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Сіверському напрямку. Так, російські окупанти обстріляли чотири села у Чернігівській та Сумській областях.

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