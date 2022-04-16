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Російська армія обстріляла нафтопереробний завод у Лисичанську (фото)

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Російська армія обстріляла нафтопереробний завод у Лисичанську (фото)

Фото: Сергі Гайдай.

На підприємстві горять залишки нафтошламу.

Армія Російської Федерації обстріляла нафтопереробний завод у Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами керівника ОДА, палива на підприємстві немає. Горять залишки нафтошламу.

"Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. 
Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Гайдай вкотре звернувся до мешканців регіону: просить не зволікати з евакуацією. За його словами, ситуація в області загострюється. Російські окупанти не залишають спроб захопити вільні міста області, але зазнають втрат.  

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