Російська армія захопила нове село та просунулася на Донеччині - DeepState

Українське командування не коментувало цю інформацію.
Російська армія окупувала Маринівку Донецької області, що на Покровському напрямку.
Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.
"Ворог окупував Маринівку та просунувся біля Новогродівки", - йдеться у дописі.
Станом на 16:30 29 вересня українське командування не коментувало цю інформацію.
Нагадаємо, напередодні в ISW повідомили, що війська РФ просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту "Новогродівська № 1/3" на захід від Новогродівки. Це показали геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня. Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська захопили Маринівку протягом тижня з 21 по 27 вересня. За даними ISW, окупанти захопили населений пункт 10 вересня.
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