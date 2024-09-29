Російська армія захопила нове село та просунулася на Донеччині - DeepState

Українське командування не коментувало цю інформацію.

Російська армія окупувала Маринівку Донецької області, що на Покровському напрямку.

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.

"Ворог окупував Маринівку та просунувся біля Новогродівки", - йдеться у дописі.

Станом на 16:30 29 вересня українське командування не коментувало цю інформацію.

Нагадаємо, напередодні в ISW повідомили, що війська РФ просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту "Новогродівська № 1/3" на захід від Новогродівки. Це показали геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня. Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська захопили Маринівку протягом тижня з 21 по 27 вересня. За даними ISW, окупанти захопили населений пункт 10 вересня.

За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 «шахедів»

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.