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Російська армія захопила нове село та просунулася на Донеччині - DeepState

Російська армія захопила нове село та просунулася на Донеччині - DeepState

Російська армія / Фото: Associated Press

Українське командування не коментувало цю інформацію.

Російська армія окупувала Маринівку Донецької області, що на Покровському напрямку.

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.

"Ворог окупував Маринівку та просунувся біля Новогродівки", - йдеться у дописі.

Станом на 16:30 29 вересня українське командування не коментувало цю інформацію.

Нагадаємо, напередодні в ISW повідомили, що війська РФ просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту "Новогродівська № 1/3" на захід від Новогродівки.  Це показали геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня. Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська захопили Маринівку протягом тижня з 21 по 27 вересня. За даними ISW, окупанти захопили населений пункт 10 вересня.

За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 «шахедів»

За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 «шахедів»

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