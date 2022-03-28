Російська делегація прибула на переговори до Стамбула - ЗМІ

Російська делегація прибула на переговори до Стамбула - ЗМІ

Перемовини між РФ та Україною заплановані на 29-30 березня.

Літак із російською делегацією, яка братиме участь у переговорах з Україною щодо припинення війни, приземлився у турецькому місті Стамбул.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

Зазначається, що російські дипломати прибули на л ітаку Туполєв Ту-204-300, після обіду 28 брезня літак приземлився в аеропорту Стамбула імені Ататюрка.

Як раніше інформував Давид Арахамія українські дипломати прибудуть десь близько 21. Перемовини розпоснуться завтра, 29 березня, о 10 ранку.

Нагадаємо, раніше член української делегації на перемовинах Давид Арахамія повідомляв, що наступний раунд переговорів України та Росії проведуть у Туреччині 28-30 березня. Однак згодом пояснив, що через логістичні труднощі прибуття очікується, що перемовини перенесуться на 29 березня.

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