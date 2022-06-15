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Російські окупанти обстріляли Добропілля: загинув мирний мешканець

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Російські окупанти обстріляли Добропілля: загинув мирний мешканець

Фото: Прес-служба МВС України

Російські війська 14 червня обстріляли місто Добропілля на Донеччині, внаслідок чого сталося загоряння житлового будинку.

На завалах рятувальники вивільнили тіло загиблого чоловіка. 

Про це повідомляє МВС України.

"Напередодні ворожі війська обстріляли місто Добропілля Покровського району, внаслідок чого сталося загоряння житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу о 01 годині 25 хвилин. На світанку почали розбирати завали та конструкції постраждалих будинків за допомогою аварійно-рятувального інструменту. На завалах рятувальники вивільнили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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