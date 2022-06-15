Російські окупанти вбили в Україні 313 дітей - Офіс генпрокурора

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 313 дітей, понад 579 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 15 червня 2022 року понад 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 313 дітей загинуло та понад 579 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню "Град" с. П'ятницьке та селища Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у м. Маріуполь.

Зокрема, під час обстрілу м. Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років. У травні окупантами здійснено обстріли території м. Лиман Краматорського району Донецької області в результаті чого загинуло 4 дівчинки.

Крім того, внаслідок обстрілів військовими РФ м. Маріуполь отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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