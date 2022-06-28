Російські окупанти обстріляли територію Криворізької ТЕС

Російські окупанти, які вдень 28 червня запустили по Дніпропетровщині шість ракет, обстріляли територію Криворізької ТЕС.

Більшість ракет типу “Калібр” збили українські захисники, проте дві з них вже ж влучили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Є один постраждалий чоловік, який дістав осколкові поранення ноги. Також російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються”, - наголосив Микола Лукашук.

Нагадаємо, що через ракетний обстріл Дніпра два потяги з міста вирушили із затримкою.

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