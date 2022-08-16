Російські окупанти посилюють режим у Маріуполі: виїзд заборонено

В окупованому Маріуполі росіяни знову посилили режим. Тепер заборона стосується освітян - вчителям заборонено виїзд з міста, пропуски на них не видаються.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Це пов'язано з тим, що гучно анонсовані окупантами запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вищих навчальних закладів провалилися.

"Більш того, стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої. Окремий патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці", - написав радник мера.

Все це відбувається за сприянням та супроводом колаборантів, додав Андрющенко.

Нагадаємо, окупаційна "влада" Маріуполя проводить приховану мобілізацію, щоб відправити на фронт свіже гарматне м'ясо. Місцева українська влада закликає маріупольців виїжджати із міста.

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