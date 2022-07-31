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Російські окупанти ракетами обстріляли Одеський район: подробиці

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Російські окупанти ракетами обстріляли Одеський район: подробиці

Фото: Associated Press

Російські окупанти у неділю, 31 липня, ракетами обстріляли Одеський район.

Загарбники поцілили в місцевий кар'єр. Інформація про потерпілих уточнюється. 

Про це повідомили в Одеській районній військовій адміністрації. 

"По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька. 

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