Російські окупанти ракетами обстріляли Одеський район: подробиці

Російські окупанти у неділю, 31 липня, ракетами обстріляли Одеський район.
Загарбники поцілили в місцевий кар'єр. Інформація про потерпілих уточнюється.
Про це повідомили в Одеській районній військовій адміністрації.
"По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька.
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