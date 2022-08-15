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Російські окупанти вночі знову обстріляли Слов'янськ

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Російські окупанти вночі знову обстріляли Слов'янськ

Фото: Донецька ОДА

Ворог атакував два мікрорайони.

У ніч проти 15 серпня російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Понеділок, 15 серпня. На жаль, знову нічні обстріли. Два мікрорайони, включаючи центр із багатоповерховою забудовою", - написав він.

Лях додав, що жертв та постраждалих немає.

Варто зазначити, що у ніч проти 14 серпня російські війська обстріляли мікрорайон Північний у Слов'янську. В результаті зруйновано кілька приватних будинків.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
512
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