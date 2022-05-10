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Російські окупанти з території РФ обстріляли Сумську область

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Російські окупанти з території РФ обстріляли Сумську область

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

По Сумській області вдень 10 травня російські окупанти завдали удару з систем залпового вогню.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Втрат немає, пошкодження уточнюються”, - наголосив Дмитро Живицький.

Нагадаємо, що у Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів згоріла історична пам'ятка - паровий млин, що пережив дві світові війни.

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