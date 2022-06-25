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Російські окупанти за день вбили трьох жителів Донецької області: де саме

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Російські окупанти за день вбили трьох жителів Донецької області: де саме

Фото: Національна поліція України

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що протягом 25 червня російські військові вбили трьох мирних жителів області. Ще двоє цивільних зазнали поранень.

Точну кількість загиблих цивільних у Маріуполі та Волновасі досі не вдається встановити.

Про це Кириленко написав у Мережі.

"За 25 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – йдеться у повідомленні.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – запевнив голова ОВА.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти вбили 534 жителів Донецької області, ще 1368 осіб зазнали поранень. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що битва за Донбас може стати останнім масштабним наступом Росії.  

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