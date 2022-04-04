Російські окупанти зруйнували будинок мера Бучі: фото

Кажуть, що житло Анатолія Федорука російські солдати розстріляли з гранатометів.

У Мережі з'явилися світлини зруйнованого російськими окупантами будинку мера Бучі Анатолія Федорука. Фото опублікувала на своїй сторінці у Facebook працівниця Бучанської міської ради Михайлина Скорик-Шкарівська.

За її словами, вороги обстріляли будинок з гранатометів 17 березня.

"Будинок мера Бучі Анатолія Федорука – за наявною інформацією, його розстріляли з гранатометів.

Сусіди повідомляли про те, що чути вибухи і дім горить, ввечері 17 березні. Вчора отримала фотопідтвердження", - написала Скорик-Шкарівська.

Читайте також: